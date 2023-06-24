Готовы эскизы новой российско-индийской ракеты Brahmos-NG

Несмотря на многочисленные западные санкции и давление Запада на мировое сообщество с целью присоединения к этим санкциям, Россия продолжает сотрудничество с рядом заинтересованных стран не только в экономической, но и в военной сфере.
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