Призывники смогут проходить службу в ФСБ

Изменения планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым призывники смогут служить в Федеральной службе безопасности.
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