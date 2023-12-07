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Призывники смогут проходить службу в ФСБ

Призывники смогут проходить службу в ФСБ

Изменения планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым призывники смогут служить в Федеральной службе безопасности.

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