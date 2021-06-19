Происшествия

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В Удмуртской Республике вынесен приговор мужчине за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка

Собранные отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю г.

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