В Удмуртской Республике вынесен приговор мужчине за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка

Собранные отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю г.
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