Страна и люди

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Последняя неделя эвакуации из Кабула: Украина успевает зарабатывать

Последняя неделя эвакуации из Кабула: Украина успевает зарабатывать

Источник: president.gov.ua Жаркий афганский август «Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», – с таким категоричным заявлением выступили руководители «Талибана» (запрещенная в России организация) в начале текущей недели.

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