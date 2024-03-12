"О поле" жены Макрона. Байден на амфетамине. Почему на Западе потерян страх перед ядерной войной?

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Добрый Мир

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Вчера 3,2K прочитали "Я думаю, Брижит имеет на него влияние. Она была его учителем и поэтому до сих пор дает ему советы.

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