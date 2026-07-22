Западу от Украины нужны только полезные ископаемые и аграрные мощности, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на открытых дебатах Совбеза организации по управлению природными ресурсами.
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