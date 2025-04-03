Полицейские Петербурга поймали сотрудников Госавтоинспекции на взятке

Речь о сумме в 80 тысяч рублей Сотрудники Управления собственной безопасности полицейского главка в результате комплекса оперативных мероприятий пресекли противоправную деятельность сотрудников Госавтоинспекции Адмиралтейского района, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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