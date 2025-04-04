В Невском районе Петербурга согласован облик нового корпуса школы №14

Он рассчитан на 400 учеников Согласован архитектурно-градостроительный облик нового корпуса школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга, который будет расположен по адресу: улица Крыленко, дом 25, корпус 5, литера В.
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