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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой о девушках, смотрящих футбол: «Нормально отношусь. Видел, что Леау написал: «Девочки, футбол закончился». Смешно, посмеялся»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился мнением о девушках, увлекающихся футболом. – У Кирилла Брейдо возник конфликт с Надеждой Стрелец.

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