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«Зуб остаётся живым»: врач — о винирах, противопоказаниях для установки и правилах гигиены

«Зуб остаётся живым»: врач — о винирах, противопоказаниях для установки и правилах гигиены

Установка виниров — одна из самых популярных процедур в эстетической стоматологии. Вместе с ассистентом кафедры ортопедической стоматологии ИС Пироговского университета Амиром Еникеевым RT разобрался, чем виниры отличаются от коронок, можно ли не обтачивать зубы для их установки и какие симптомы скажут, что операция прошла неудачно.

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