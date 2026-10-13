«Зуб остаётся живым»: врач — о винирах, противопоказаниях для установки и правилах гигиены

Установка виниров — одна из самых популярных процедур в эстетической стоматологии. Вместе с ассистентом кафедры ортопедической стоматологии ИС Пироговского университета Амиром Еникеевым RT разобрался, чем виниры отличаются от коронок, можно ли не обтачивать зубы для их установки и какие симптомы скажут, что операция прошла неудачно.