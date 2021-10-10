От мертвых лягушек до штрафов и спидвея: чем запомнилась эта неделя уссурийцам

Мертвых лягушек или полюбить Гитлера: чего больше всего боялись советские детиВ России закономерна тенденция: если тротуар проходит сквозь Л-образные подпорки линий электропередач, значит, рядом протоптана дополнительная тропинка, в обход.
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