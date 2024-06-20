Актриса Джулия Робертс предстала в новом образе Звезда перекрасила свои рыжие волосы в светлый цвет. Фото: соцсети Голливудская звезда Джулия Робертс изменила причёску и предстала в соцсетях в новом образе.
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