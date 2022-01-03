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Десять кислородных концентраторов поступили в Боровскую участковую больницу

Десять кислородных концентраторов поступили в Боровскую участковую больницу

Концентраторы производят кислород из окружающего воздуха. Их используют для лечения пациентов с низкой сатурацией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для восстановления больных после ковида, сообщает областной департамент здравоохранения.

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