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Вдова Табакова выложила в Сеть редкие фото семьи актера из Саратова

Вдова Табакова выложила в Сеть редкие фото семьи актера из Саратова

Вчера, 7 апреля, дочь актера из Саратова Олега Табакова Мария отпраздновала свое 18-летние. Вдова артиста опубликовала в Сети редкие семейные снимки, на которых присутствует актер вместе со своей дочерью и братом Павлом, пишет «Регион 64».

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