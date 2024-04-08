Вдова Табакова выложила в Сеть редкие фото семьи актера из Саратова

Вчера, 7 апреля, дочь актера из Саратова Олега Табакова Мария отпраздновала свое 18-летние. Вдова артиста опубликовала в Сети редкие семейные снимки, на которых присутствует актер вместе со своей дочерью и братом Павлом, пишет «Регион 64».