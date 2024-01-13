Заключение судебных экспертов послужило доказательством в деле об угоне двух автомобилей.

Два бобруйчанина в одно и то же утро заявили в милицию об угоне их транспортных средств.В первом случае неизвестному злоумышленнику ´понадобился´ старенький Volkswagen Passat, стоявший во дворе многоквартирного дома по улице Гагарина.
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