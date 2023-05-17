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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 мая 2023 года

Энергия дня восемнадцатого мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 905 =Вам необходимо укрепиться в Духе и окончательно закрепить Сознание в Луче Света = Ваш момент Единения с самими собой и наполнения Энергией молитвы и есть ваша защита = Ваша главная задача - нести Любовь, ибо только Любовь может сплотить людей вокруг Бога = Вы можете изменить настоящее и его последствия в будущем, изменив точку зрения =Главное, мы сами режиссёры всей нашей Жизни - режиссёры действий Бога по отношению к себе = Главное, не то, какие мы есть, когда читаем духовную книгу, а то, какие мы есть, когда её закроем =Две разные вещи: Любовь и влюблённость, одна - безконечность, вторая – сезонность = "Достаточно было измениться нашим мыслям - и Мир вокруг нас тоже изменился" = Духовные Науки Вселенной основаны на числах и формулах, которые всегда работают= Если планируешь на год – сей зерно, на десять лет – сажай деревья, на всю Жизнь – расти детей =Если ты источник чьего-то счастья, то и ты будешь счастлив непременно = Если у тебя есть хотя бы маленькая возможность помочь людям – помогай! = Если человек совершит одно и то же прегрешение дважды, оно ему уже кажется дозволенным = Жить надо ради тех, кому ты нужен постоянно, а не ради тех, кому ты нужен временно = Кто держит своё сознание в чистоте — создаёт вокруг себя и более здоровое Пространство = Курица кудахчет о снесённом яйце только тогда, когда уже снесла его — и никогда раньше = Любовь - это всепоглощающий Огонь Святого Духа, бросающий вызов всему злу = Можно что угодно думать о садовой розе, и от этого она никогда не станет сорняком = Надо следить за чистотой мыслей и намерений, и быть ответственным за их содержание= Не прокручивайте возможные варианты событий, случилось так, как случилось = Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье = Неудачников не существует, есть люди, которые слишком быстро сдаются = Никогда не знаешь, что наступит раньше: следующий день или следующая Жизнь.

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