Неизбежность снятия масок или зачем этот бумажный пакет?

В продвинутых и цивилизованных странах (а теперь и у нас) есть такой странный обычай - бутылки с алкогольным содержимым маскировать бумажными пакетами, чтобы не шокировать окружающих и, так сказать, публично не демонстрировать и не пропагандировать, тихо и мирно употребляя в свое удовольствие.
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