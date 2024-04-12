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Неизбежность снятия масок или зачем этот бумажный пакет?

Неизбежность снятия масок или зачем этот бумажный пакет?

В продвинутых и цивилизованных странах (а теперь и у нас) есть такой странный обычай - бутылки с алкогольным содержимым маскировать бумажными пакетами, чтобы не шокировать окружающих и, так сказать, публично не демонстрировать и не пропагандировать, тихо и мирно употребляя в свое удовольствие.

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