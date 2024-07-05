ПУТИН СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО УКРАИНЕ: ТЕПЕРЬ ВСЕМ СТАЛО ВСЁ ПОНЯТНО

Evgenija Palette

Не понимают - каждое наше шатание влево-вправо, ДАЕТ ИМ ЛОЖНУЮ НАДЕЖДУ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЫГРАТЬ ТО, ЧТО ОНИ "ПРО_С_Р_А_ЛИ"... И вот, воодушевленные новыми надеждами, они просят и просят у Запада оружия ЕЩЕ! ЕЩЕ! ЕЩЕ! МОЖЕТ БЫТЬ, НА ЭТОТ РАЗ... ( думают они). А глупый Запад, одуревший от такого надвигающегося ФИАСКО, ДАЕТ И ДАЕТ ИМ ТО, ЧТО ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ... И это НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ, пока не будет взят КИЕВ, и ХОХЛЫ не будут отлучены от морей ( что для янки, похоже, важней, чем для самих хохлов...). ПРЕКРАТИТЕ ВЫПРАШИВАТЬ КАКИЕ-ТО ПЕРЕГОВОРЫ. ПРЕКРАТИТЕ ПРОСИТЬ ПОЩАДЫ (и это воспринимается этой сволочью только так). Чтобы потом ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ... А всяких колокольцевых с их пораженческими проектами надо вернуть в родные пенаты. ( Всё выдумывают ( в ущерб престижу страны и народа, прожекты, чтобы сохранить власть)...