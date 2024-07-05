ПУТИН СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО УКРАИНЕ: ТЕПЕРЬ ВСЕМ СТАЛО ВСЁ ПОНЯТНО

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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Евгений
    Саша... иди в жопу!!!ПУТИН СДЕЛАЛ ВАЖН...
  • Александр Денисов
    Да, ладно! А я помню, Вова обещал пенсионный возраст не поднимать и что? Добавил мне 3 года и вытащил у меня 1,5 милл...ПУТИН СДЕЛАЛ ВАЖН...
  • Evgenija Palette
    Не понимают - каждое наше шатание влево-вправо, ДАЕТ ИМ ЛОЖНУЮ НАДЕЖДУ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЫГРАТЬ ТО, ЧТО ОНИ "ПРО_С_Р_А...ПУТИН СДЕЛАЛ ВАЖН...

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Все наветы профессиональных миротворцев-капитулянтов о том, что этой осенью нас ждёт очередной договорнячок, разбились в пух и прах на саммите ШОС в Астане.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Не понимают - каждое наше шатание влево-вправо, ДАЕТ ИМ ЛОЖНУЮ НАДЕЖДУ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЫГРАТЬ ТО, ЧТО ОНИ &quot;ПРО_С_Р_А_ЛИ&quot;... И вот, воодушевленные новыми надеждами, они просят и просят у Запада оружия ЕЩЕ! ЕЩЕ! ЕЩЕ! МОЖЕТ БЫТЬ, НА ЭТОТ РАЗ... ( думают они). А глупый Запад, одуревший от такого надвигающегося ФИАСКО, ДАЕТ И ДАЕТ ИМ ТО, ЧТО ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ... И это НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ, пока не будет взят КИЕВ, и ХОХЛЫ не будут отлучены от морей ( что для янки, похоже, важней, чем для самих хохлов...). ПРЕКРАТИТЕ ВЫПРАШИВАТЬ КАКИЕ-ТО ПЕРЕГОВОРЫ. ПРЕКРАТИТЕ ПРОСИТЬ ПОЩАДЫ (и это воспринимается этой сволочью только так). Чтобы потом ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ... А всяких колокольцевых с их пораженческими проектами надо вернуть  в родные пенаты.  ( Всё выдумывают ( в ущерб престижу страны  и народа, прожекты, чтобы сохранить власть)...
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7 час.
Александр Денисов
Да, ладно! А я помню, Вова обещал пенсионный возраст не поднимать и что? Добавил мне 3 года и вытащил у меня 1,5 миллиона рублей невыплаченной за это время пенсии... А теперь обещает, да кто этим обещаниям верит? Не я. У него уровень доверия, носитель портфеля за Толиком Собчаком.
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7 час.
Евгений
Саша... иди в жопу!!!
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4 час.

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