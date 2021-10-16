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«Лилль» уступил «Клермону» в выездном матче Лиги 1

«Лилль» уступил «Клермону» в выездном матче Лиги 1

Победу над «Лиллем» одержал «Клермон» 16 октября в футбольном матче, проходившем в рамках 10-го тура французской Лиги 1.

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