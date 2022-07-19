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Генменеджер «Торпедо»: «Радостно видеть ментальный слом, который привносит Ларионов»

Генеральный менеджер «Торпедо» высказался в преддверии нового сезона КХЛ. «Рассчитываем на тех, кто есть в команде, также хотим дать шанс нашим молодым хоккеистам.

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