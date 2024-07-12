ОБРЕЧЁННЫЕ. ЛОВУШКА РАССТАВЛЕНА И НА АМЕРИКУ, И НА РОССИЮ

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лина любимцева

Бидон уже капитально БОЛЕН СТАРОСТЬЮ... Давно пора уходить, и даже не то слово... Шкандыбать из последних сил!! А его сынка-наркомана уже не спасти. РАНЬШЕ НУЖНО БЫЛО думать о нем!! Сейчас уже поздно... А у этого любителя грязных проституток еще и семья есть? И жена? И она это все терпит?!! КАКОЙ УЖАС!... Ни гордости нет, ни самоуважения... НУ И СЕМЕЙКА....