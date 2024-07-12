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ОБРЕЧЁННЫЕ. ЛОВУШКА РАССТАВЛЕНА И НА АМЕРИКУ, И НА РОССИЮ

ОБРЕЧЁННЫЕ. ЛОВУШКА РАССТАВЛЕНА И НА АМЕРИКУ, И НА РОССИЮ

Для чего нам знать, что происходит в далёкой от нас Америке? Кто из двух обречённых своими партиями президентов США на выборы - бывший и нынешний - сможет оформить дубль? России не за кого болеть в американской президентской кампании: Байден, Трамп или хоть Мишель Обама.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Бидон уже капитально БОЛЕН СТАРОСТЬЮ... Давно пора уходить, и даже не то слово... Шкандыбать из последних сил!! А его  сынка-наркомана уже не спасти. РАНЬШЕ НУЖНО БЫЛО думать о нем!! Сейчас уже поздно... А у этого любителя грязных проституток еще и семья есть? И жена?  И она это все терпит?!! КАКОЙ УЖАС!... Ни гордости нет, ни самоуважения... НУ И СЕМЕЙКА....
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14 час.
Natalija Osminina
На октябрьских дебатах вместо Байдена будет другой человек в его маске, это  уже обкатали несколько раз- никто и не заметил Байден тут, вообще, ни при чем.  За ним стоит его клан. По той же причине и больного  Брежнева держали в Генсеках против его желания. А, вообще, все это неважно. Выборы в любом случае (при любом раскладе)  закончатся Гражданской войной. Слишком много накопилось проблем у США. А Бреттон-Вудскую систему они в любом случае грохнут.
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9 час.

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