В ДТП на Тюменском тракте погибла женщина

Сегодня утром на 43-м км трассы Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, женщина-водитель «Дэу Матиз» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ауди».