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Инвестиции в криптоиндустрию Юго-Восточной Азии резко выросли

Инвестиции в криптоиндустрию Юго-Восточной Азии резко выросли

Финансирование блокчейн-компаний в странах Юго-Восточной Азии в 2026 году заметно восстановилось после спада прошлого года.

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