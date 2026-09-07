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Регионы России

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В Ярославле 18-летнему водителю Mercedes без прав избрали меру пресечения

В Ярославле 18-летнему водителю Mercedes без прав избрали меру пресечения

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 18-летнего Константина Старцева, управлявшего автомобилем Mercedes без водительского удостоверения.

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