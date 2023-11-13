FAZ: Путин может проверить прочность НАТО после присоединения Украины к Альянсу

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Питер Штурм заявил, что президент России Владимир Путин смог бы проверить НАТО на прочность, если бы альянс принял Украину в свой состав без утраченных территорий.
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