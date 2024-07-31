Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    трамп,ты-обыкновенный пидарас,как и все общество пиндосов...товарищ Ын тебя раком поставил,а теперь очередь стоит...к...Пока вы спали: кр...
  • Кот Рыжый
    Вот именно! Все президенты за историю США--наёмные менеджеры крупного капитала. И их обязанность выполнять заказы сво...Пока вы спали: кр...
  • Владимир Алтайцев
    Трамп  начал выживать из ума  - несёт  бред, как клиент психушк5и. Войну он остановит на  Украине!!!!!!!!!!!!!!! милл...Пока вы спали: кр...

Пока вы спали: убийство главы ХАМАС и новый сухопутный путь США в обход РФ

Пока вы спали: убийство главы ХАМАС и новый сухопутный путь США в обход РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Увы, но  США  нас  экономически мощнее  многократно. И  ждать надо  худшего от Запада.
Ответить
22 час.
Евгений МакЛауд
да ладно)) они много чего обещали, никогда пендосы не разрешат азии торговать с гейропой, не для того они гейропу геноцидили. Так что влажные мячты не более все эти пути))
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
Какая-то  сионистская  сволочь мне  дизлайк  влепила. Значит, прав  я, смотрю глубже  многих.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх