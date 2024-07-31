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Пока вы спали: убийство главы ХАМАС и новый сухопутный путь США в обход РФ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Увы, но США нас экономически мощнее многократно. И ждать надо худшего от Запада.
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22 час.
Евгений МакЛауд
да ладно)) они много чего обещали, никогда пендосы не разрешат азии торговать с гейропой, не для того они гейропу геноцидили. Так что влажные мячты не более все эти пути))
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12 час.
Владимир Алтайцев
Какая-то сионистская сволочь мне дизлайк влепила. Значит, прав я, смотрю глубже многих.
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5 час.
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