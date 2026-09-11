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Царьград

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Марк Уэбб выпустит фэнтези-триллер с Деппом и Крус в 2027

Марк Уэбб выпустит фэнтези-триллер с Деппом и Крус в 2027

В 2027 году выйдет фэнтези-триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Действие развернется на круизном лайнере, где герои столкнутся с криминальной семьей и загадочным пассажиром, погружаясь в интриги и тайны.

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