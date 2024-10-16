Врач раскрыла простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания поможет 20-минутный дневной сон Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева заявила, что 20-минутный дневной сон снижает риск инфаркта и инсульта.
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