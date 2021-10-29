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Политолог Нейжмаков спрогнозировал дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии

Политолог Нейжмаков спрогнозировал дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии

Формирование негативного образа России в европейском информационном пространстве может вызвать дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

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