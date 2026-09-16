ВСУ в очередной раз попытались вырваться из окружения в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную безуспешную попытку прорвать кольцо окружения в районе Нефедовки в Харьковской области.
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