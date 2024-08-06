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Ученые из США доказали пользу рыбьего жира для снижения уровня холестерина

Ученые из США доказали пользу рыбьего жира для снижения уровня холестерина

Американские ученые из Университета Джорджии выяснили, что рыбий жир, помимо прочих своих полезных свойств, также помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, если у человека есть наследственная предрасположенность к его повышенному уровню.

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