Отчисленного из МГУ студента, помогавшего ВСУ, депортируют из РФ

Прибывшего из Украины и проходившего обучение в МГУ Сергея Гулько, который был отчислен за то, что поддерживал нацистские организации киевского режима и предпринимал попытки собирать денежные средства для боевиков, выдворят за пределы Российской Федерации.
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