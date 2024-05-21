Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гусаров Игорь
    Блинкен, если бы ты сдох, вообще бы все выиграли. Прости Господи.Блинкен заявил, ч...
  • Eduard
    Собственно в этом смысла тоже мало.Или Зе опять протазат,или нового подкупят.Есть вариант с Януковичем,это реально вс...На могиле Бандеры...
  • Евгений Бут
    Рогов тоже встал на сторону Попова. Попов все правду матку лупил, вот и разгребает Военкор Сладков: ...

Отчисленного из МГУ студента, помогавшего ВСУ, депортируют из РФ

Отчисленного из МГУ студента, помогавшего ВСУ, депортируют из РФ

Прибывшего из Украины и проходившего обучение в МГУ Сергея Гулько, который был отчислен за то, что поддерживал нацистские организации киевского режима и предпринимал попытки собирать денежные средства для боевиков, выдворят за пределы Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх