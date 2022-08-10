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Кубок республики Башкортостан. «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Салават Юлаев» против «Динамо»

В Уфе стартует Кубок республики Башкортостан.  В этом году турнир пройдет в 22-й раз в истории. Кубок республики Башкортостан «Локомотив» – «Северсталь» – 13:00 «Салават Юлаев» – «Динамо» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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