Подпольщики сообщили об уничтожении стоянки HIMARS под Николаевом

Вооруженные силы (ВС) России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.
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