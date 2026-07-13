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Царьград

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Головченко: поддержка старшего поколения и СВО в приоритете

Головченко: поддержка старшего поколения и СВО в приоритете

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Галина Головченко в интервью изданию «Югополис» обозначила ключевые направления своей возможной деятельности в случае избрания в Государственную думу.

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