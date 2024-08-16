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Как вернуть вкус к жизни? Собрать новую жизнь из старых деталей

Как вернуть вкус к жизни? Собрать новую жизнь из старых деталей

Как вернуть вкус к жизни? Собрать новую жизнь из старых деталей Валентина Паевская — детский нейропсихолог с 17-летним опытом и почти миллионом подписчиков — предлагает собрать новую жизнь из «старых» деталей, как конструктор.

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