Как вернуть вкус к жизни? Собрать новую жизнь из старых деталей Валентина Паевская — детский нейропсихолог с 17-летним опытом и почти миллионом подписчиков — предлагает собрать новую жизнь из «старых» деталей, как конструктор.
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