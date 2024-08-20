Накануне учебного года в России опубликовали ужасающую статистику уровня образования приезжих детей.
Танцы с бубнами вокруг детей мигрантов: приезжие отказываются учить русский
Комментарии
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Ирина52
Высылать всю семью за отсутствие должного воспитания детей. Сколько можно терпеть это непотребство! Не хотят учиться, не хотят работать , хотят только криминалом заниматься.
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20 час.
Наталия
Подобные инициативы наших деятелей уже не вызывают ничего, кроме возмущения. Возникают вопросы, зачем они этим занимаются, по чьей указке, кому это выгодно? Только враги могут предлагать создавать особые условия и привилегии для тех, кто нам чужд и враждебен по определению, ущемляя интересы наших российских детей.
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20 час.
Лидия
Пока занимаются детьми мигрантов, теряют детей собственной страны, уровень знания которых стараются приблизить к мигрантским и получить отсталое поколение. Правда об этом никто не думает.
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18 час.
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