Танцы с бубнами вокруг детей мигрантов: приезжие отказываются учить русский

Высылать всю семью за отсутствие должного воспитания детей. Сколько можно терпеть это непотребство! Не хотят учиться, не хотят работать , хотят только криминалом заниматься.

Наталия

Подобные инициативы наших деятелей уже не вызывают ничего, кроме возмущения. Возникают вопросы, зачем они этим занимаются, по чьей указке, кому это выгодно? Только враги могут предлагать создавать особые условия и привилегии для тех, кто нам чужд и враждебен по определению, ущемляя интересы наших российских детей.