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Царьград

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Сергей Федоров: Пауза в карьере после двух Кубков Гагарина с ЦСКА

Сергей Федоров: Пауза в карьере после двух Кубков Гагарина с ЦСКА

Сергей Федоров, бывший тренер ЦСКА, рассказал о завершении своей тренерской карьеры после завоевания двух Кубков Гагарина в 2022 и 2023 годах.

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