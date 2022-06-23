США назвали вызовом для страны низкие цены на азотные удобрения из России

Цены, по которым российские экспортеры предлагают удобрения из карбамидо-аммиачной смеси (КАС), «несправедливо» низкие, заявило министерство торговли Соединенных Штатов 23 июня в публикации, размещенной в сборнике нормативов правительства США.
Цены, по которым российские экспортеры предлагают удобрения из карбамидо-аммиачной смеси (КАС), «несправедливо» низкие, заявило министерство торговли Соединенных Штатов 23 июня в публикации, размещенной в сборнике нормативов правительства США.
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