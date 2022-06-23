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США назвали вызовом для страны низкие цены на азотные удобрения из России

США назвали вызовом для страны низкие цены на азотные удобрения из России

Цены, по которым российские экспортеры предлагают удобрения из карбамидо-аммиачной смеси (КАС), «несправедливо» низкие, заявило министерство торговли Соединенных Штатов 23 июня в публикации, размещенной в сборнике нормативов правительства США.

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