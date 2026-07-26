‼️🇷🇺 Ни у кого нет такого ледокольного флота как у нас, а атомных ледоколов вообще нет ни у кого в мире, кроме нас, — Путин ▪️Россия сейчас оправданно направляет много ресурсов на успех СВО.
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‼️🇷🇺 Ни у кого нет такого ледокольного флота как у нас, а атомных ледоколов вообще нет ни у кого в мире, кроме нас, — Путин ▪️Россия сейчас оправданно направляет много ресурсов на успех СВО.
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