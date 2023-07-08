Наследник ведущей демонстрирует завидное упорство в достижении целей. Ксения Собчак с сыном Платоном соцсетиКсения Собчак, расставшаяся не без скандала пять лет назад с актером Максимом Виторганом, постаралась наладить с ним дружеские отношения ради общего сына Платона.
Моя кровь от отца: сын Собчак стал копией ее бывшего мужа
Комментарии
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Марина Стрижкова
Мальчик беленький, волосы светлые и не вьются. Виторган крепкий носатый мужчина с темными вьющимися волосами. Может, ребенок и похож, но не понятно чем? Фото в статье не дают никакого представления о внешности ребенка. зачем писать всякую муть, пускай живут спокойно, незачем все это мусолить, просто стыдно читать.
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