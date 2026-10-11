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"Творим и вытворяем": 55 лет исполнилось оркестру Росгвардии

"Творим и вытворяем": 55 лет исполнилось оркестру Росгвардии

РИА Новости/Владимир Вяткин Образцово-показательному оркестру Росгвардии исполнилось 55 лет. За это время военные музыканты научились удивлять публику не только маршами: они выступают как метро, так и на Красной площади.

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