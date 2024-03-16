⚡️Итоговая явка избирателей Волгоградской области в первый день голосования на выборах президента РФ составила 44,82%, - об этом сообщил председатель регионального избиркома Виктор Черячукин.
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⚡️Итоговая явка избирателей Волгоградской области в первый день голосования на выборах президента РФ составила 44,82%, - об этом сообщил председатель регионального избиркома Виктор Черячукин.