Новый рынок сбыта на миллиарды: нашлась страна, готовая покупать у России вооружение

Сегодня 5,6K прочитали Добрый день всем любителям персидской роскоши. Информация о том, что Иран впервые за несколько десятилетий закупит военную технику за рубежом осталась без должного внимания широкой общественности.
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