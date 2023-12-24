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Добрый Мир

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Новый рынок сбыта на миллиарды: нашлась страна, готовая покупать у России вооружение

Новый рынок сбыта на миллиарды: нашлась страна, готовая покупать у России вооружение

Сегодня 5,6K прочитали Добрый день всем любителям персидской роскоши. Информация о том, что Иран впервые за несколько десятилетий закупит военную технику за рубежом осталась без должного внимания широкой общественности.

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