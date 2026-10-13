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Metro Москва

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"Депардье справил нужду в салоне": отвратительные дебоши звёзд в самолётах

"Депардье справил нужду в салоне": отвратительные дебоши звёзд в самолётах

Актриса Сэльма Блэр оказалась в центре расследования после конфликта на рейсе авиакомпании Delta. Metro вспомнило ещё пять громких случаев с участием знаменитостей, чьи выходки в самолётах привели к задержаниям, снятию с рейсов и вынужденным посадкам.

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