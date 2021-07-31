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В Санкт-Петербурге перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве в области медицинского обслуживания граждан

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве в области медицинского обслуживания граждан

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 13 членов преступного сообщества.

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