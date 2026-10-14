Эстония намерена перекрыть резервный газопровод в Калининград — и у неё есть чёткий план. — Через Эстонию проходит 22-километровый участок газопровода — он служит резервным маршрутом для поставок газа в Калининградскую область через Латвию и Литву.
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