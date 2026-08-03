Врач Бурнацкая: при опасном солнечном ударе может прекратиться потоотделение

При тепловом истощении человек обычно сильно потеет, испытывает слабость, жажду и головокружение, в то время как при более опасном солнечном ударе возможны сухость кожи и спутанность сознания вплоть до обморока без потоотделения.
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