«Тебе жить надоело?»: мигранты завалили угрозами депутата Мосгордумы Марию Воропаеву, выступившую против выплат пособий иностранцам

Андрей Павлов

"никто не фиксирует комментарии мигрантов и не привлекает их к ответственности, так как оперативники отдела «Э» заняты борьбой с «русским фашизмом»" Это точно. Если бы 282я была не "русской", а работала и в другую сторону, то "ценные специалисты" эшелонами ехали на историческую родину. Но увы... Полагаю, что действия отдела "Э" не его инициатива (не дураки же там сидят, да и таджикоузбеков не так много), а у него указивка сверху. Чем-то другим это сложно объяснить.