БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Тебе жить надоело?»: мигранты завалили угрозами депутата Мосгордумы Марию Воропаеву, выступившую против выплат пособий иностранцам

«Тебе жить надоело?»: мигранты завалили угрозами депутата Мосгордумы Марию Воропаеву, выступившую против выплат пособий иностранцам

Изображение сгенерировано нейросетью Депутат Мосгордумы Мария Воропаева заявила, что ей угрожают мигранты в соцсетях.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;никто не фиксирует комментарии мигрантов и не привлекает их к ответственности, так как оперативники отдела «Э» заняты борьбой с «русским фашизмом»&quot; Это точно. Если бы 282я была не &quot;русской&quot;, а работала и в другую сторону, то &quot;ценные специалисты&quot; эшелонами ехали на историческую родину. Но увы... Полагаю, что действия отдела &quot;Э&quot; не его инициатива (не дураки же там сидят, да и таджикоузбеков не так много), а у него указивка сверху. Чем-то другим это сложно объяснить.
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