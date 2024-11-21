Песков высказался на вопрос о присутствии западных журналистов на пресс-конференции Путина

Иностранные СМИ примут участие в мероприятии Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли журналисты из СМИ недружественных стран допущены до большой пресс-конференции российского лидера, пишет ТАСС.
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