Песков высказался на вопрос о присутствии западных журналистов на пресс-конференции Путина

Иностранные СМИ примут участие в мероприятии Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли журналисты из СМИ недружественных стран допущены до большой пресс-конференции российского лидера, пишет ТАСС.